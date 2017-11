Op deze eerste november trokken veel mensen naar het kerkhof om overleden familie of vrienden te herdenken, de traditie op Allerheiligen. Het was dan ook drukker dan gewoonlijk op de Antwerpse kerkhoven. Ook op de begraafplaats van Schoten was iedereen druk in de weer om de graven piekfijn achter te laten, en even stil te staan bij de overledenen.