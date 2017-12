In het Nederlandse Eindhoven wordt de vervuilde lucht in een parkeergarage omgezet in propere stadslucht. Ze doen dat met mega-stofzuigers. De Antwerpse actiegroep StRaten-Generaal pleit er voor om die techniek ook toe te passen, als de Antwerpse Ring in de toekomst overkapt wordt. Ook in Madrid worden er al zulke stofzuigers gebruikt, om roet en fijn stof in autotunnels op drukke tijdstippen te filteren.