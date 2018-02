Politie en parket zijn op zoek naar getuigen van een gewelddadige car- of homejacking in Hoevenen vrijdagavond. Een man van 75 is daarbij zwaar toegetakeld en ligt nog in een kunstmatige coma. De dader is gevlucht met de auto van het slachtoffer. Het is een oude wagen, een donkergroene Passat. De speurders zijn op zoek naar getuigen die de auto hebben zien rijden.