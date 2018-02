Vrachtwagenchauffeurs op een zwarte lijst zetten is geen goed idee. Dat zegt transport-vakbond ACV Transcom. In het zogenaamde Stroomplan, dat de Antwerpse drugsproblematiek moet aanpakken, worden chauffeurs die zich verdacht gedragen op een zwarte lijst geplaatst. Hoe lang ze daar op blijven staan en hoe dat hun werk zal beïnvloeden is nog niet duidelijk. De vakbond betreurt dan ook dat er geen overleg is gebeurd met de sectororganisatie.