Door de uitzonderlijke vriestemperaturen kunnen knoppen van planten behoorlijk wat schade oplopen. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.De aarde warmt op en daardoor gaan planten ook sneller beginnen aan het groeiseizoen. Door meer extreme koudegolven in de late winter of in de vroege lente, zoals we die nu meemaken, is er dus meer kans op vorstschade. En uiteraard heeft dat ook grote gevolgen.