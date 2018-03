Agenten van de lokale politie Voorkempen konden deze ochtend ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Een opleiding in samenwerking met het Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel. Agenten krijgen immers vaak te maken met psychiatrische patiënten. Door een psychose zelf te ervaren zouden ze daar ook beter mee leren omgaan.