Antwerpenaar Tom Duhoux lanceert met Honest, de allereerste ecologische jeansbroek die ook op milieuvriendelijke wijze gekleurd is. Jeansfabrikanten zoeken al jaren naar oplossingen voor de milieuvervuilende blauwe verf die ze gebruiken. Tom is er in geslaagd om het populair kledingstuk volledig recycleerbaar te maken.