De traditionele 1 mei-stoet in Antwerpen startte vanochtend opvallend strijdbaar. Hoe meer de socialisten worden aangevallen en in de verdrukking komen, hoe harder ze zullen terugvechten, dat was de teneur van de speeches. Opvallend: niet lijsttrekker Jinnih Beels, noch de omstreden voorzitter Tom Meeuws namen het woord.