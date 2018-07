Vandaag testen meer dan 130 gemeenten in Vlaanderen het systeem BE-Alert. Dat systeem wordt gebruikt om buurtbewoners te waarschuwen bij een noodsituatie in hun gemeente. Geregistreerden krijgen op die manier een sms, telefoontje of een e-mail toegestuurd. Momenteel zijn er al meer 340.000 mensen geregistreerd via het systeem.