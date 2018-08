Gisteren was er een grote ravage in de tuin van restaurant en feestzaal "Lamme Goedzak" in Zoersel. Door de hevige windstoten, verwoestte een dikke tak het volledige dierencomplex achterin de tuin. Enkele dieren in het verblijf overleefden het drama niet. De zaakvoerder is diep geraakt door het voorval.