Rediart Cankja, een CD&V kandidaat voor de Antwerpse gemeenteraad en voor het district Ekeren, is opgepakt in Frankrijk met 3 kilogram heroïne. Die lading drugs zat goed verborgen in de koffer van de auto van een Kosvaarse vrouw. Cankja en die vrouw waren op weg naar Zwitserland. Mogelijk om de lading heroïne te verkopen. De precieze rol van Cankja in deze zaak wordt nu onderzocht.