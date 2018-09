In Merksem aan de Lambrechtshoekenlaan kregen de hulpdiensten vanochtend een melding over een indringende gasgeur in de kelder van een gebouw. Uit metingen bleek ook dat er verhoogde waarden waren in het gebouw door te veel druk op de leiding. Toch was een evacuatie niet nodig, er was geen gevaar voor de mensen in de buurt. De mensen van het kinderdagverblijf in het gebouw namen wel zelf het initiatief om de kinderen meteen naar een ander dagverblijf wat verderop te brengen. Omdat er veel hulpdiensten aanwezig waren, kwamen enkele bezorgde ouders wel informeren wat er aan de hand was.