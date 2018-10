In Park Groot Schijn op de Ruggeveldlaan in Deurne is het nieuwe skatepark en parkplein geopend. Na de volkstuinen, het speelbos en de sportkamer is dit het vierde onderdeel van het park dat klaar is om zijn eerste gebruikers te ontvangen. Skaters, BMX'ers en steppers kunnen er zich sinds deze middag volledig laten gaan.