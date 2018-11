Jonge leerkrachten zijn schoolmoe. Er is al een lerarentekort, en het aantal jonge lesgevers is de laatste jaren ook nog eens gedaald. Niet alleen de werkonzekerheid speelt hen parten, ook de werkdruk wordt hen te groot. Een voorbeeld daarvan is Nathalie Hellemans uit Mortsel. Zij stond de afgelopen zeven jaar in het onderwijs, maar stopte er vorige maand mee. Ze gaf les in maar liefst negen scholen, had nooit werkzekerheid en amper vrije tijd. Nathalie heeft sinds vier dagen een nieuwe job, buiten het onderwijs. Wij hadden een studiogesprek met Marianne Coopman van de christelijke onderwijzersvakbond over het lerarentekort.