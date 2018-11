Vandaag werd de nieuws Michelingids voorgesteld. Restaurant Nathan in de Lange Koepoortstraat ontving een eerste ster. Ook restaurant Franq mag zich vanaf nu een sterrenrestaurant noemen. 2 Antwerpse restaurants hebben vanaf vandaag een ster in de Michelingids. Dat zijn Nathan van Nathan Van Echelpoel en Franq met chef Tim Meuleneire, vroeger nog chef bij de Koopvaardij. bekijk hier de reportage over hotel - restaurant Franq bekijk hier de reportage in Relax over restaurant Nathan