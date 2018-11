De Schotse topfotograaf David Yarrow opent vanavond een tentoonstelling in Antwerpen. Van 29 november tot 23 december kan je terecht in Leonhard's Gallery, om zijn nieuwste werken te bewonderen. De foto's maken deel uit van zijn gloednieuwe expo "It's 5 o'clock somewhere". Daarvoor reisde de fotograaf de wereld rond en legde hij zeldzame of met uitsterven bedreigde dieren vast op de gevoelige plaat.