Bijna één op de vijf politie-agenten in Antwerpen is al eens gepest op het werk. Dat blijkt uit een integriteitsstudie van de KU Leuven. In sommige gevallen is er zelfs sprake van fysiek geweld en mishandeling. Volgens de studie maken ook sommige leidinggevenden zich schuldig aan de praktijken. De politie zegt intussen volop te werken aan een gedragscode, om zulke praktijken in de toekomst tegen te gaan.