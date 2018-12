Een hele loopbaan op 1 plek, het wordt zeldzaam. Maar 1 man die dat wel voor elkaar heeft gekregen is Eddy. Al 40 jaar is Eddy de tuinchef van het Arboretum in Kalmthout, waar hij alle planten met heel veel liefde verzorgt. Het Arboretum betekent alles voor Eddy. Hij leerde er zelfs zijn vrouw kennen, en ontdekte er een boom die hij naar zijn moeder vernoemde. In mei gaat Eddy op pensioen, en afscheid neemt hij met een boek over, jawel, het Arboretum.