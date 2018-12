In en om Antwerpen gebeuren nu al twee jaar lang zware criminele feiten binnen het drugsmilieu. En die geraken maar niet opgelost omdat er een omerta is in het milieu. Zelfs slachtoffers durven niks te zeggen. De federale gerechtelijke politie hoopt nu dat er toch tips binnenkomen door beelden te tonen in het vtm-programma Faroek.