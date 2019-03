Danny Deckers werkte jaren in verschillende functies in de Antwerpse haven. De laatste jaren was hij als gids aan de slag bij het Antwerps Havenbedrijf. Daar gaf Danny rondleidingen aan koningen, presidenten, eerste ministers en CEO's. Vandaag stelt hij de haven van Antwerpen voor in een nieuw boek. Van Danny kreeg het de toepasselijke titel: 'De haven, mijn wereld'.