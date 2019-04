De capriolen van babygorilla Thandie in ZOO Antwerpen kennen geen einde. Een paar weken geleden genoot ze nog van de eerste zonnestralen op haar snoetje, van de wind in haar weelderige haardos en van het gevoel van gras tussen haar tien schattige teentjes.Thandie geniet met volle teugen van het leven! Maar ze groeit ook als kool. Zoals elke baby gaat ze een volgende fase in haar jonge leventje in. Ze leert kruipen..(Video © Zoo Antwerpen)