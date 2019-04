Het regenwater in Antwerpen zal in de toekomst gerecycleerd en gebruikt worden, in plaats van via de riolen af te vloeien. Water-Link, de Antwerpse waterproducent, start alvast met een project om op de Groenplaats en de Gedempte Zuiderdokken het hemelwater op te vangen en er ter plaatse te zuiveren. Zodat het kan gebruikt worden door de buurtbewoners. Zelfs als drinkwater.