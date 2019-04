Een koffiezaak of een yogacentrum, het kan en mag allemaal. Leegstandbeheerder Stray is op zoek naar ondernemers die een tijdelijke invulling willen geven aan het Noorderterras, ter hoogte van de Jordaenskaai aan de Schelde. Het iconische gebouw staat al maandenlang leeg en daar wil de beheerder graag verandering in zien. Al is dat door de vele werken in de buurt niet vanzelfsprekend.