De politie van de zone Hekla heeft een grote cannabisplantage opgerold in de Bossenstraat in Lint. Meer dan 2.400 cannabisplanten zijn in beslag genomen. Toen de speurders de loods binnenkwamen waren er vijf Albanese mannen volop planten aan het oogsten. De vijf zijn opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. De buren zijn verrast. Zij hebben niets verdacht opgemerkt.