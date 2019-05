94-jaar is ze, en nog altijd actief als kunstenares... Lutgart De Meyer werd eind jaren '50 bekend als lid van de Antwerpse kunstenaarsgroep G58. In die periode werkte ze vooral met keramiek, maar in haar recente werk gebruikt ze alles wat ze in haar omgeving tegenkomt.Oude jeansbroeken, gedroogde groenten of papier met koffie-vlekken erop: Lutgart geeft het allemaal een tweede leven. Vanaf 15 mei is er in Antwerpen een tentoonstelling die een overzicht geeft van haar werk.