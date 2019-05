Even paniek in Hove deze ochtend. Want bij werken was er gas vrijgekomen. Dat gebeurde op de drukke Boechoutsesteenweg.De straat werd meteen volledig afgesloten. Ook de nabije supermarkt Aldi werd ontruimd. Maar gelukkig werd het al snel duidelijk dat het niet al te erg was. Het gat in de gasleiding kon zonder problemen terug afgesloten worden. Na een half uur werd de straat terug opengesteld voor alle verkeer.