Ontmijningsdienst DOVO is dit jaar in Antwerpen al bijna even vaak moeten uitrukken als heel vorig jaar. 16 keer werd DOVO al opgeroepen in de eerste zeven maanden van dit jaar. Ter vergelijking, in heel 2018 had DOVO 18 interventies. Dat lijken er dit jaar dus we flink wat meer te zullen worden en dat heeft natuurlijk alles te maken met de Antwerpse drugsoorlog en de granaten die al talloze keren gevonden zijn in de Antwerpse straten. DOVO is actief in het hele land, maar liefst een vierde van alle oproepen komt uit onze provincie.