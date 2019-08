Mark Babski, een bekende surfer uit Californië, lijdt aan het syndroom van Benson. Dat is een zeldzame vorm van dementie. Nu wordt hij verzorgd in het Antwerpse dagcentrum De Toren, waar hij en zijn familie de dagen doorbrengen bij andere mensen met dementie. Om zijn ziekte onder de aandacht te brengen, heeft Mark een boek laten schrijven over zijn herinneringen en het leven in De Toren.