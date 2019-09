In de Renaat Veremans straat in de wijk Rozemaai, op de grens van Antwerpen en Ekeren, is deze namiddag een granaat gevonden in de bosjes in de buurt van een leegstaand gebouw. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Hoe de granaat daar beland is en of ze tegen iemand specifiek gericht was, is nog niet duidelijk. Dat wordt nu onderzocht door de politie.