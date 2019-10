In Brasschaat zijn deze namiddag twee nieuwe schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst. Voortaan kunnen viervoeters die geen thuis hebben in de Kerkedreef of aan het kasteel van Brasschaat schuilen tegen de regen en koude temperaturen. De afgelopen jaren zijn er minder zwerfkatten gespot in de gemeente, het resultaat van een wettelijk verplichte sterilisatie en een beter opvolging door vrijwilligersorganisaties.