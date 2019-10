Als ik tijdmachine zeg, dan denkt u waarschijnlijk aan professor Barabas. Maar nu heeft ook de Universiteit Antwerpen er 1 gemaakt: de Tijdmachine Sint-Andries. Via die app kan je dan op je smartphone door de straten van de Antwerpse wijk wandelen, en ontdekken wie er honderden jaren geleden woonde in de huizen van nu. En zelfs hoeveel huur die moest betalen, of wat voor werk die deed.