Kunstenaar Guido Van Damme maakt voor de warmste week een kunstwerk in café de Muze. Op een doek van tien meter wil hij de sfeer in het cafe en de klanten op een artistieke manier in beeld brengen. De opbrengst gaat naar Ondernemers Zonder Grenzen. Die organisatie plant bomen in de Sahara om de uitbreiding van de woestijn tegen te gaan.