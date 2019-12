In Essen is gisteravond een woning beschadigd geraakt door een vuurwerkbom. Het was iets na elf uur gisteravond toen de buurt rond de Molenheide opgeschrikt werd door een enorme knal. Vermoedelijk is de bom het werk van enkele hangjongeren , die de wijk al enkele maanden teisteren. De politie van zone grens is een onderzoek gestart.