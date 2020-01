We hebben ze in 2019 opvallend meer zien vliegen dan in 2018. En ik heb het dan over UFO's of vreemde luchtverschijnselen. Bij het Belgische UFO-meldpunt kwamen vorig jaar 266 meldingen binnen. Dat zijn er dubbel zoveel dan het jaar voordien en het is geleden van 2013 dat het er nog zoveel waren.