Lindsay, het meisje van 13 uit Brasschaat dat in november in elkaar geslagen werd door medeleerlingen, is dan toch van school veranderd. De beelden van de knokpartij veroorzaakten een schokgolf. Lindsay probeerde de draad op haar school in Merksem weer op te pikken, maar bleef onveilig voor haar pesters. Sinds maandag gaat ze dichter bij huis naar school in Brasschaat.