In een natuurgebied op de grens van Malle en Brecht is een bever actief. Enkele weken geleden werd er al een bever gespot in het kanaal Dessel-Schoten en mogelijk heeft die nu een thuis gevonden in Brecht. Een boswachter van het Agentschap Natuur en Bos ontdekte er indrukwekkende knaagsporen van het dier.