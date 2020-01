De overbevolking in het arresthuis in Antwerpen is één van de bijkomende redenen waarom de cipiers staken. Er is de onvrede met het plan van justitieminister Koen Geens, maar de vakbonden klagen ook over de onveiligheid in de gevangenis. De woordvoerster van het gevangeniswezen zegt dat de vakbonden met zulke willekeurige acties de rechten van de gedetineerden schenden.