Het Hof van Beroep in Antwerpen is vanochtend opgeschrikt door een poederbrief. Enkele werknemers van de rechtbank kwamen in aanraking met het poeder. Politie, brandweer en civiele bescherming kwamen snel ter plaatse. De brief is meegenomen voor verder onderzoek. Eén verdieping van het Hof van Beroep bleef de hele voormiddag afgesloten. De werking van de rechtbank kwam niet in het gedrang.