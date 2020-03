12 gezinnen uit Zwijndrecht zullen binnenkort de boodschappen die ze kopen bij de sociale kruidenier thuisgeleverd kunnen krijgen. Het pilootproject "Boodschappen aan huis" is er voor mensen die het financieel moelijk hebben én moeilijk met hun boodschappen van de winkel in Beveren weer thuis in Zwijndrecht raken. De gemeente Zwijndrecht werkt samen met drie sociale organisaties om het project mogelijk te maken.