Er wordt opnieuw gestaakt in een filiaal van warenhuisketen LIDL. De winkel op Frank Craeybeckxlaan in Deurne bleef vandag de hele dag gesloten. De vakbonden klagen de gebrekkige organisatie en inrichting van de winkel aan. Het magzijn waarin de goederen opgeslagen worden zou te klein zijn voor de omzet van de winkel. Bovendien is er een personeelstekort, net zoals in Kontich waar de LIDL-werknemers afgelopen zaterdag staakten.