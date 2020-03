Het bisdom heeft intussen beslist dat er in kerken totaal geen doopsels of huwelijken meer mogen plaats vinden de komende weken. Niet alleen in de kerk wordt getrouwd, er zijn ook heel wat feestzalen die dan normaal grote groepen mensen ontvangen. Dat zij nu gesloten zijn, kan niet overal op begrip rekenen. Eén uitbater krijgt zelfs bedreigingen. Anderen laten hun feest thuis door gaan.