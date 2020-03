Dit seizoen wordt er ook bij City Pirates niet meer gevoetbald, zoals bij alle clubs in de lagere afdelingen. Maar City Pirates is meer dan een voetbalclub. De sociale werkers die de jongeren van de club begeleiden blijven aan de slag en krijgen er nu zelfs wat extra taken bij. Zo zorgen ze er onder andere voor dat de jongeren die ze begeleiden alle lockdown-maatregelen naleven en voorzien ze thuiszitters van een laptop.