We hebben de balans van het aantal besmettingen even opgelijst per gemeente. U ziet telkens naast uw gemeente het aantal besmettingen en daarnaast ook het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. Hove telt er op dit moment het meest in onze regio: Hove 12 bevestigde gevallen 1,480 per 1.000 inwoners Hemiksem 16 bevestigde gevallen 1,380 per 1000 inwoners Edegem 30 1,360 Boom 23 1,260 Rumst 18 1,190 Schelle 10 1,170 Wommelgem 14 1,090 Mortsel 28 1,070 Boechout 14 1,060 Stabroek 19 1,020 Antwerpen 530 1,010 Schoten 33 0,960 Brasschaat 36 0,950 Kontich 19 0,900 Essen 17 0,890 Ranst 17 0,890 Schilde 17 0,870 Aartselaar 12 0,840 Zandhoven 11 0,840 Lint 7 0,800 Wuustwezel 15 0,720 Kapellen 19 0,710 Malle 11 0,710 Kalmthout 16 0,640 Brecht 18 0,620 Zoersel 12 0,550 Borsbeek 6 0,550 Zwijndrecht 10 0,520 Niel 5 0,480 Wijnegem minder dan 5 Foto Belga