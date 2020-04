Ruim 9.000 euro. Dat is wat de crowdfunding van het Antwerpse kunstencentrum Monty in de Montignystraat heeft opgebracht. In januari kon u in ons nieuws al zien dat de vloer van het grote podium dringend aan vervanging toe was. De oude, maar toch wel legendarische planken van De Monty worden dus uitgebroken. De werken zullen wel iets langzamer gaan dan gepland. Dat komt natuurlijk door de coronamaatregelen.