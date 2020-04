Zaterdag is het weer zover. Handige Harries en iedereen met groene vingers kunnen weer hun gerief, planken, plantjes en bloemen gaan halen bij de tuincentra en doe-het-zelfwinkels. Want die mogen weer na enkele weken opengaan. Vanmorgen was het weer met volle goesting lekker druk in het Hubofiliaal in Schoten om alles weer klaar te krijgen.