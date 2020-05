Het Theaterplein wordt stilaan the place to be voor ijsjesliefhebbers. Vorige week opende er met ICE Lab een veganistisch ijssalon en vandaag schepte Borgo Gelato er de eerste potjes en hoorntjes vol. De succesvolle Borgerhoutse ijsjeszaak had al een vestiging op het Krugerplein, maar brengt haar bijzondere smaken nu ook tot in het centrum van de stad.