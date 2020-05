Exact een jaar geleden werd het even heel stil in Antwerpen. 15.000 mensen kwamen op straat na de moord op Julie van Espen. Verontwaardigd omdat de moordenaar van Julie veroordeeld was voor verkrachting, maar vrij rondliep en opnieuw kon toeslaan. Dat moest veranderen, en die vraag klinkt ook 1 jaar later nog altijd met de campagne BloomForChange.