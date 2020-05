Federaal minister Denis Ducarme (MR) is duidelijk wat betreft de zaak 'Lee', u weet wel het katje dat de Stabroekse Selena Ali meenam uit Peru. Ze had daarvoor geen toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Omdat het dier mogelijk besmet is met rabiës (hondsdolheid) is het FAVV van oordeel dat het dier een spuitje moet krijgen. Maar daar wil Selena niet van weten. En ze krijgt heel veel steun. Van dierenrechtenorganisaties, maar ook van Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het kwam afgelopen vrijdag zelfs tot een rechtszaak. Selena werd gedagvaard door het FAVV. De uitspraak daar valt pas binnen twee weken. Nu laat dus ook minister Ducarme voor het eerst officieel van zich horen in De Standaard. Hij neemt een duidelijk standpunt in waarbij hij de euthanasie van de kat verdedigt. Ducarme benadrukt dat hondsdolheid een dodelijke ziekte is die in meer dan 150 landen aanwezig is en waaraan jaarlijks meer dan 55.000 mensen overlijden, waarvan vooral kinderen. Weyts opperde om Lee een tijd in quarantaine te plaatsen. In De Standaard zegt Ducarme: "Toen ik zelf net op dit departement aankwam, was mijn reactie gelijkaardig aan die van Weyts. Dit gaat mij zeker en vast aan. Ik ben een groot dierenvriend. Maar als je A en B optelt, zie je dat er in deze zaak geen alternatief is.” Het katje terugsturen is geen optie zegt Ducarme nog. Er zijn nu ook weinig of geen vluchten. En quarantaine is volgens de minister ook geen optie omdat er in ons land geen erkende quarantainecentra voor honden en katten bestaan. En dus besluit Ducarme: "Gelet op deze grondige risicoanalyse werd besloten dat euthanasie de enige mogelijke optie was. Dit werd ook op een gemotiveerde wijze meegedeeld aan mevrouw Ali.”