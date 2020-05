Het was een zomerse hemelvaartsdag. De temperatuur steeg vanmiddag tot 28 graden. Heel wat Antwerpenaren zochten dan ook verkoeling. Ze trokken daarvoor massaal het groen in. Maar anderhalve meter afstand houden, is er niet meer overal bij. In de parken bijvoorbeeld werden de picknickdekentjes gretig opengespreid. Dat mag eigenlijk nog niet, maar niemand die zich daar nog iets van leek aan te trekken in deze hitte.