Dagny Ros wordt gastvrouw van culinair evenement aan de Rupel

Na het overweldigende succes van de eerste editie in 2017, kon het niet anders dan dat Resto à L’eau aan de Rupelkade in Boom een vervolg krijgt. Vorig jhaar was Bart De Pooter van tweesterrenrestaurant Pastorale peter, dit jaar is er voor een ‘meter’ of gastvrouw gekozen: Dagny Ros Asmundsdottir, de bekende IJslandse chef die al tien jaar in Antwerpen woont.

“De laatste tijd beweegt er heel wat in Boom op culinair vlak. Er zijn steeds meer en meer topzaken met zowel jonge, beloftevolle als ervaren chefs. We vonden het in 2017 dus hoog tijd om die lokale chefs een eigen forum te bieden met een eigen culinair event: dat werd Resto à l’eau”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de vzw Kaaimannen die dit organiseren. “Met een 340 eters was het evenement toen al weken op voorhand uitverkocht. De chefs daagden elkaar werkelijk uit met topgerechtjes als resultaat. Zij hebben aan het evenement ook nieuwe, vaste klanten overgehouden. En daarom komt er op vrijdag 15 juni een tweede editie en dit opnieuw aan de vooravond van Theater aan Twater.”

Vorig jaar vond de organisatie een prima gastheer/peter in de figuur van Bart De Pooter van het tweesterrenrestaurant Pastorale in Rumst. “We zijn hem ongelooflijk dankbaar voor zijn steun en inzet. Het was echter van meet af aan de bedoeling om elk jaar een nieuwe gastheer of –vrouw te kiezen, wat niet wegneemt dat we in de toekomst Bart graag opnieuw vragen. Dit jaar hebben we met Dagny Ros Asmundsdottir opnieuw een topper, een coole chef en tv-personaliteit. Ze is tevens auteur van haar eigen kookboeken Easy Iceland en Easy Nordic waarin ze verder bouwt op de simpele en gezonde Scandinavische keukentradities met ingrediënten en kruiden uit de hele wereld. We zijn bijzonder blij dat ze heeft toegezegd voor ons evenement. Zij brengt een IJslands topgerecht en een dessert.”

De formule blijft dezelfde. Mensen kopen vooraf vouchers voor een volledige menu (40 euro) in een van de deelnemende horecazaken. Een aantal zaken hebben alvast opnieuw toegezegd: de boomende en trendy zaak Trattoria Kaai, De Tuin van de Kleine Chef, het creatieve Den Boom en routinier Salpicon. Daar komen nog twee à drie namen bij, waaronder twee absolute verrassingen. Enkel wie zo’n voucher koopt, kan ook bij de bekende chef langs gaan. Gezien het bordje ‘uitverkocht’ vorig jaar, leggen de deelnemende restaurants mogelijks op eigen initiatief al vanaf deze week een wachtlijst aan.

“Dat alles is een mooie mix om er een overheerlijke culinaire avond van te maken. We gaan ook voor stijlvolle aankleding, echt porselein, bestek, glaswerk, de betere bijpassende wijnen. En smooth jazz. We willen ons met dit concept duidelijk onderscheiden van de zovele foodtruck festivals en de echte lokale horeca in de kijker zetten.”